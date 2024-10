Polémique Mbappé : «C'est étrange», la sortie de Deschamps passe mal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la polémique concernant Kylian Mbappé continue de faire parler, Didier Deschamps ne s'est pas montré particulièrement perturbé par la situation, assurant que son capitaine pouvait bien faire ce qu'il voulait puisqu'il n'était pas sélectionné avec les Bleus. Un avis que ne partage pas réellement Bixente Lizarazu qui regrette une erreur de communication.

Absent du rassemblement de l'équipe de France afin de récupérer de sa blessure, Kylian Mbappé continue toutefois de faire parler. Et pour cause, non seulement il était titulaire avec le Real Madrid, mais surtout il a été aperçu jeudi soir en boite de nuit à Stockholm. Dans le même temps, ses coéquipiers affrontaient Israël en Ligue des Nations. Par conséquent, cette sortie nocturne n'a pas manqué de faire polémique, mais Didier Deschamps a défendu son habituel capitaine.

Deschamps défend Mbappé

« Je ne suis pas l'actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme avec son club, le Real Madrid donc je ne sais pas quel est son programme d'ailleurs. Est-ce qu'il était off, est-ce qu'il était là-bas ou pas ? Moi j'ai à gérer ceux qui sont là et ce que je peux vous dire ce que Kylian m'a envoyé un message avant le match. Comme tout joueur qui est dans son club, il suit le programme. Le calendrier est identique pour tout le monde. Après c'est le programme qu'a décidé le Real Madrid. Et comme tout joueur qui n'est pas avec sa sélection, il n'a pas de séance ou de double séance tous les jours. Donc certains clubs donnent des joueurs offs. Et s'ils sont sur des jours offs, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent », a expliqué le sélectionneur des Bleus au micro de Téléfoot. Mais Bixente Lizarazu n'est pas totalement du même avis que son ancien coéquipier.

«Cela ajoute un peu de confusion à la confusion»

« Cela ajoute un peu de confusion à la confusion. Déjà le fait qu'il ne vienne pas en équipe de France et que finalement il joue avec le Real, c'est assez étrange. Plein de joueurs sont mis au repos, on l'a vu avec De Bruyne en Belgique par exemple. Donc c'est quelque chose qui peut se comprendre. Il faut juste l'expliquer de façon beaucoup plus claire. C'est la communication qui n'est pas assez claire. Kylian Mbappé est un joueur ultramédiatisé donc ça fait parler. Mais par ailleurs, c'est le capitaine et un capitaine doit avoir un comportement irréprochable dans le sens où c'est un leader qui tire les autres. Et si tu veux tirer les autres avec toi, il faut que toi-même dans ton comportement tu sois irréprochable », a confié l'ancien latéral gauche des Bleus sur le plateau de l'émission de TF1.