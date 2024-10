Succession de Griezmann : Dembélé avait tout prévu !

Amadou Diawara

Alors qu'Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, Ousmane Dembélé en a profité pour récupérer son numéro 7. Interrogé sur le sujet, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France a avoué qu'il avait déjà prévenu son compatriote avant la fin de sa carrière en Bleu.

A la surprise générale, Antoine Griezmann a mis un terme à sa carrière en équipe de France. L'attaquant de 33 ans a officialisé la nouvelle peu avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre.

Dembélé a récupéré le 7 de Griezmann

Alors qu'Antoine Griezmann ne portera plus le maillot bleu, Ousmane Dembélé a récupéré son numéro 7. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France a expliqué son choix, avouant que son coup était prévu depuis longtemps.

«Si tu raccroches en sélection, je prendrai ton numéro 7»

« Antoine, j'étais toujours à côté de lui que ce soit dans le bus ou dans l'avion, donc ça fait bizarre qu'il ne soit pas là. On a passé des moments incroyables ensemble. Le 7 ? Non, c'est juste que c'est mon numéro préféré. Je l'ai eu à Barcelone et à Dortmund, donc je l'ai pris pour ça. On en a parlé il y a longtemps. Je lui ai dit "Antoine si tu raccroches en sélection, je prendrai ton numéro 7". C'était prévu depuis longtemps », a reconnu Ousmane Dembélé sur TF1.