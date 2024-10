«Des conneries», l'annonce de Griezmann l'a choqué !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann a surpris tout le monde. Du haut de ses 137 sélections, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a décidé de prendre sa retraite internationale. L’annonce a provoqué un véritable coup de tonnerre en équipe de France, à tel point que certains joueurs ont été choqués.

«J'étais choqué»

« J'étais en salle de kiné, et j'entends un kiné qui nous dit que Griezmann a pris sa retraite, je lui dis : "allez, arrêtes de dire des conneries". Je regarde la télé, et là j'étais choqué. C'est triste et ça fait quelque chose au coeur, parce que je pense qu'il mérite un meilleur aurevoir. Si seulement on avait su, on aurait essayé de faire quelque chose tous ensemble avec les joueurs et le public. Mais je pense que ce sera à faire » a confié le défenseur central de Liverpool et de l’équipe de France au micro de Téléfoot.

Dembélé a récupéré le 7 de Griezmann

S’il ne semblait plus vraiment faire office de titulaire indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps, Antoine Griezmann a malgré tout laissé un grand vide en équipe de France en claquant la porte. Ousmane Dembélé a récupéré son numéro 7. Les Bleus vont maintenant devoir faire sans la star de 33 ans, qui a mis fin à une carrière de 10 ans en sélection. Un retour n’est toutefois pas encore à exclure. Un certain Paul Pogba n'a d'ailleurs pas manqué de l'interpeller sur le sujet récemment. À suivre...