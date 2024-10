Mbappé accusé de viol : Un mandat d'arrêt déjà évoqué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à sa virée en Suède, Kylian Mbappé est aujourd'hui dans de beaux draps. Déjà pointé du doigt pour avoir faire passer les Bleus au second plan, la star du Real Madrid se retrouve maintenant visé par une accusation de viol et agression sexuelle. Quelles seront maintenant les suites pour Mbappé ? Et si un mandat d'arrêt était émis ?

Profitant de quelques jours accordés par le Real Madrid pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé s'est rendu en Suède, du côté de Stockholm. Une virée qui fait défraie aujourd'hui la chronique. La raison ? La star du Real Madrid est actuellement visée par une accusation de viol et agression sexuelle.

Mbappé accusé de viol : son entourage sort du silence ! https://t.co/1vHa2GRy8l pic.twitter.com/y9EsdqfyiB — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Un mandat d'arrêt européen contre Mbappé ?

Avocate et ancienne juge et procureure, Ulrika Rogland s'est exprimée sur cette affaire Kylian Mbappé. Dans des propos accordés à Expressen, elle a alors évoqué la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit émis à l'encontre du Français : « Si la personne ne se rend pas volontairement, elle doit d'abord être détenue en son absence, ce qui permet de demander son extradition vers la Suède. Il existe des possibilités avec l'aide du mandat d'arrêt européen. C'est un peu la même chose que dans le cas d'Assange ».

« Si un mandat d'arrêt devait être émis par la Suède... »

« Quand vous êtes au sein de l'UE, vous pouvez le faire. Si un mandat d'arrêt devait être émis par la Suède, ce sont le tribunal et la police du pays où se trouve la personne qui prendront position sur le mandat », a-t-elle poursuivi. Affaire à suivre...