Mbappé accusé de viol, «un crime a été commis»

Non sélectionné par Didier Deschamps pour cette trève internationale, Kylian Mbappé avait décidé de passer quelques jours en Suède. Une virée à Stockholm qui vaut au joueur du Real Madrid aujourd'hui bien des problèmes. En effet, comme révélé par la presse suédoise, Mbappé se retrouve aujourd'hui visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La procureure en a dit plus sur l'affaire.

Déjà pointé du doigt pour sa virée nocturne à Stockholm, Kylian Mbappé se retrouve un peu plus au coeur de la tempête après son voyage en Suède. En effet, ce lundi, la presse locale révélait qu'une enquête avait été ouverte pour un viol dans l'hôtel où résidait le joueur du Real Madrid. Par la suite, il a été annoncé que Mbappé était directement visé.

Mbappé accusé de viol : son entourage sort du silence ! https://t.co/1vHa2GRy8l pic.twitter.com/y9EsdqfyiB — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

« Un crime a été commis »

Dans des propos rapportés par Expressen, la procureure Marina Chirakova en a dit plus sur cette affaire impliquant Kylian Mbappé. « Je ne confirmerai pas qu'il s'agit d'un viol. La seule chose que je peux dire, c'est qu'un crime a été commis le 10 octobre dans le centre de Stockholm », a-t-elle expliqué.

Une plainte déposée ?

Les accusations sont graves à l'encontre de Kylian Mbappé. L'entourage de la star du Real Madrid a alors pris la parole face à la situation. Interrogé par l'AFP, le clan Mbappé a assuré ne pas être au courant d'une éventuelle plainte déposée contre le joueur de 25 ans.