PSG : Mbappé a reçu un coup de pression avant son départ !

La télévision espagnol diffuse depuis quelques semaines des épisodes d’un documentaire sur Luis Enrique et sur sa première saison au Paris Saint-Germain. On y retrouve plusieurs anecdotes intéressantes concernant le technicien espagnol et c’est le cas avec l’avant-match face au FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des Champions 2023/2024.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, les médias espagnols portent un regard différent sur le PSG. C’est le cas avec Movistar Plus+, qui diffuse depuis septembre dernier un documentaire en plusieurs épisodes, où l’on en apprend plus sur les coulisses de sa première saison à Paris.

« Ça pourrait être son dernier match en Ligue des Champions avec le PSG »

Le dernier épisode diffusé ce lundi soir fait réagir et on découvre notamment le discours de Luis Enrique, avant le quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, concernant un certain Kylian Mbappé ! « Pour terminer, et ça c'est un message pour Kyky (il pointe du doigt Mbappé qui est assis au premier rang). Ça pourrait être son dernier match en Ligue des Champions avec le PSG, et ça pourrait être notre dernier match de la saison en Ligue des Champions » a déclaré le coach du PSG.

« Aujourd'hui Kyky va nous mener »

« La vie est ainsi. Ce n'est rien. C'est le football, c'est la vie. Des fois on ne gagne pas toujours dans la vie. On perd et on gagne. Mais aujourd'hui Kyky va nous mener dans ce qu'est une défense » a poursuivi Luis Enrique, qui avec le PSG battra finalement son ancien club du FC Barcelone. Mais la route parisienne en Ligue des Champions s’arrêtera finalement au stade d’après, avec une défaite en demi-finale face au Borussia Dortmund.