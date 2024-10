Real Madrid : Une star de retour en 2025 ?

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid fait face à une avalanche de blessures depuis un certain temps. Avec Eder Militao, Thibaut Courtois et plus récemment Dani Carvajal, David Alaba fait également partie des Madrilènes gravement touchés au genou. Le retour de l'Autrichien pourrait d'ailleurs intervenir seulement 2025.

Les cris de détresse de Dani Carvajal résonnent encore au Bernabeu. Gravement blessé face à Villarreal, le latéral droit et capitaine du Real Madrid sera absent pendant au moins un an. Il rejoint une infirmerie assez fournie dans laquelle David Alaba n'arrive pas à en sortir.

Real Madrid - Polémique : Mbappé sort du silence ! https://t.co/GZ6NO1OPRT pic.twitter.com/LxUYK5Nthm — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Alaba toujours blessé

Villarreal est décidément une équipe qui ne réussit pas aux stars du Real Madrid car c'est face au Sous-Marin Jaune que David Alaba avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, associée à une atteinte du ménisque le 17 décembre dernier, un peu moins d'un an avant que Dani Carvajal subisse une blessure similaire face au même adversaire.

Alaba de retour en 2025 ?

Depuis, la star autrichienne du Real Madrid n'a toujours pas refoulé les terrains. Et alors que son retour était programmé pour le mois de novembre, AS révèle qu'il pourrait être repoussé. Le quotidien espagnol indique que le timing pourrait également être trop court en décembre et qu'il faudrait donc certainement attendre 2025 pour revoir David Alaba sur les terrains.