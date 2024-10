Real Madrid - Polémique : Mbappé sort du silence !

Thomas Bourseau

Au cours des dernières heures, il y en a que pour Kylian Mbappé dans la presse. En plein milieu de la trêve internationale, l’attaquant du Real Madrid s’est rendu en Suède pendant des congés offerts par son club pour décompresser notamment en boîte de nuit. Une virée nocturne qui fait beaucoup parler au point où le principal intéressé a publié une story sur Instagram afin de calmer les ardeurs de tout le monde.

Kylian Mbappé était de passage à Stockholm jeudi comme le média Aftonbladet l’a dévoilé, cliché à l’appui. Après avoir dîné Chez Jolie, un restaurant français de la capitale suédoise, le capitaine de l’équipe de France se serait rendu en boîte de nuit au V.

Le Real Madrid réagit à la polémique Mbappé ! https://t.co/hdMLRx8TLM pic.twitter.com/8PA5o7pJby — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Mbappé en boîte de nuit en Suède pendant le match de l’équipe de France

Une escapade nocturne qui en a surpris plus d’un, d’autant plus que le Real Madrid aurait relevé une blessure à la cuisse de stade 2 selon L’Équipe. Un rapport médical envoyé à l’équipe de France, pouvant expliquer la décision de Didier Deschamps de ne pas faire appel à son capitaine pendant cette trêve internationale. Pendant sa virée nocturne en boîte de nuit jeudi, les Bleus de Deschamps se mesuraient à Israël en Hongrie dans le cadre d’un match de Ligue des nations (4-1).

Mbappé publie une story sur Instagram

Photographié par la presse suédoise, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui ces dernières heures. Et ce, alors qu’il disposerait de 3 ou 4 jours off alloués par le Real Madrid selon L’Équipe et Le Parisien. Témoignant de la polémique grandissante, Mbappé a publié une Story sur son compte Instagram ce samedi matin par le biais de laquelle on le voit dans une salle de sport avec comme emoji un coeur blanc notamment en référence sans doute au Real Madrid. Reste à savoir quelles seront les retombées de toute cette histoire désormais, et si le travail en salle ainsi que sa remise en forme pendant cette trêve paiera.