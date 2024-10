Mercato : Une superstar recale l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût sur le mercato pour renforcer son effectif, l'OM est cité parmi les prétendants pour récupérer Paul Pogba. Cependant, l'international français, qui a été autorisé à rejouer à partir du mois de mars, a une nouvelle fois répété qu'il était sous contrat avec la Juventus et qu'il ne pensait donc pas encore à son avenir.

Autorisé par le TAS à reprendre l'entraînement à partir du mois de janvier, puis à rejouer en compétition officielle dès le mois de mars, Paul Pogba va devoir trancher pour son prochain club. Et pour cause, la Juventus a d'ores et déjà annoncé qu'elle entamerait des discussions pour rompre le contrat du champion du monde 2018 qui devrait donc trouver un nouveau club.

Pogba - OM : La réponse de Benatia est dévoilée https://t.co/FSxqWQOxF7 pic.twitter.com/Kt5yyJ2DLZ — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

Pogba répond encore à la rumeur OM

Dans cette optique, le nom de Paul Pogba a circulé du côté de l'OM. Interrogé à ce sujet, il rappelle qu'il est toujours sous contrat avec la Juventus. « Je vais me répéter. Je suis sous contrat avec la Juventus. Donc c’est interdit de parler avec d’autres clubs, donc je ne veux pas me mettre dans des problèmes », assure-t-il dans une interview accordée à RMC.

«Aujourd’hui c’est la Juventus»

Paul Pogba assure que pour le moment, son objectif est de rejouer au football : « Aujourd’hui, mon focus c’est de m’entraîner, d’être fit et juste d’être sur le terrain. Après, le reste, on verra ce que l’avenir nous dira. Aujourd’hui c’est la Juventus, et revenir sur les terrains, prêt ».