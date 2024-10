«Un caprice», ça balance sur le transfert de Mbappé !

Axel Cornic

Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de se lancer un nouveau défi à l’étranger. Et quoi de mieux que le Real Madrid, club qui le suis depuis son explosion sous les couleurs de l’AS Monaco et qui a pris une petite revanche après l’échec cuisant de mai 2022.

A 25 ans, Kylian Mbappé a ouvert un tout nouveau chapitre de sa carrière. Et quel chapitre, puisque la star française a rejoint l’un des plus grands clubs de l’histoire du football, avec le Real Madrid. Mais ses débuts en Espagne ne sont pas vraiment magnifiques et les récents évènements n’ont pas arrangé sa situation.

Real Madrid : Conflit avec Zidane, cette star sort du silence https://t.co/6oNX9rMrUb pic.twitter.com/QcNfN2N8kB — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

Assez calme à Madrid… pour le moment ?

Si la presse madrilène est pour le moment assez silencieuse au sujet de la récente affaire de viol et agression sexuelle qui concernerait vraisemblablement Kylian Mbappé, ce ne serait pas le cas au sein de la Casa Blanca. Car si plusieurs médias assurent que le Real Madrid est assez serein actuellement, ce n’est absolument pas la version de Romain Molina ! Ce dernier a en effet parlé d’une « réunion de crise » chez les Merengue, où les scandales de ce genre ne sont pas vraiment nombreux.

« Kylian Mbappé c’est un caprice de Pérez, les autres ne le voulaient pas vraiment »

Reste à voir si cela pourrait déjà créer quelques tensions autour de Kylian Mbappé. Car dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste d’enquête nous apprend que la star française était loin de faire l’unanimité au Real Madrid, avant son arrivée. « Kylian Mbappé c’est un caprice de Florentino Pérez, les autres ne le voulaient pas vraiment » a dévoilé Romain Molina, sans toutefois apporter plus de précision. Pour rappel, le clan Mbappé a toujours eu un lien assez particulier avec le président Florentino Pérez, qui a même résisté à son refus de 2022, lorsqu’il décida de prolonger pour le PSG.