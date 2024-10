Mercato : Il quitte l’OM et prépare son retour en Ligue 1 !

Arnaud De Kanel

Son passage à la tête de l'OM n’a laissé personne indifférent. Entre la passion qu’il a suscitée et les choix tactiques audacieux, Jorge Sampaoli a marqué les esprits des supporters marseillais. Aujourd’hui sans club, Sampaoli continue d’attirer les convoitises, notamment en Serie A, où son profil séduit. Cependant, l’ancien technicien de l’OM aurait un objectif clair : revenir sur le bord des pelouses de Ligue 1.

Depuis ses débuts comme entraîneur, Jorge Sampaoli a parcouru le globe avec son carnet de tactiques sous le bras. Pérou, Chili, Équateur, Espagne, Argentine, Brésil… et bien sûr, la France. L’aventure phocéenne du technicien argentin démarre en février 2021, au moment où Pablo Longoria est nommé président de l'OM. Chargé de redonner du souffle à l’équipe, Sampaoli prend les rênes d’un effectif en quête de stabilité. Mais l’idylle aura été de courte durée : une saison et demie, avant que l’entraîneur ne décide de claquer la porte en plein été 2022. La raison ? Une frustration grandissante face à un mercato qu’il jugeait insuffisant pour ses ambitions

Sampaoli a des touches

Deux saisons se sont écoulées depuis que Jorge Sampaoli a fait ses valises à Marseille. Entre-temps, le technicien argentin a tenté sa chance du côté du FC Séville et de Flamengo, sans parvenir à s’inscrire dans la durée. Depuis son départ du club brésilien en septembre 2023, Sampaoli se retrouve sans poste. Selon plusieurs sources, l'ancien coach de l’OM aurait été sondé l'été dernier par l’Olympique Lyonnais et le LOSC, mais ces pistes n'ont finalement pas abouti, comme l’a précisé le journaliste Mathieu Grégoire. Après avoir pris une année sabbatique, l’entraîneur de caractère semble prêt à faire son retour aux commandes d'une équipe. Le Genoa, actuel 18e de Serie A et en danger de relégation, serait sur les rangs pour l’attirer. Mais l'ancien coach de l'OM a d'autres priotités.

Objectif Ligue 1 pour Sampaoli

Malgré une aventure éclair d'une saison sur les bancs de la Ligue 1, Jorge Sampaoli n’aurait pas tiré un trait sur le championnat français. Selon les informations de L'Equipe, l'entraîneur argentin aurait toujours en tête l’idée de retrouver l'élite hexagonale, prêt à relever un nouveau défi.