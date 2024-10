Les coups durs s’enchaînent, l’OM va en profiter ?

Arnaud De Kanel

L'OM se déplace à Montpellier ce dimanche soir et a un gros coup à jouer. En effet, avec le match nul de l'AS Monaco, les Olympiens peuvent revenir à trois points des deux leaders de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont toutes leurs chances, d'autant plus que le MHSC enchainent les galères depuis le début de la saison. D'ailleurs, de nombreux joueurs manqueront à l'appel.

Après deux contre-performances consécutives, l'OM compte se relancer ce dimanche soir sur la pelouse de Montpellier, actuel avant-dernier de Ligue 1. L'adversaire idéal pour se remettre sur de bons rails, car depuis le début de la saison, rien ne réussi à l'équipe de Michel Der Zakarian.

OM : Transfert à 26M€, il donne la solution à De Zerbi https://t.co/JH8Pw1yy5K pic.twitter.com/gZBtrLUY5C — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Montpellier est en difficulté

Depuis cet été, les nuages noirs s’accumulent au-dessus du Montpellier HSC. En difficulté financière, le club héraultais a dû se résoudre à un mercato modeste, sans éclat, ni renforts d'envergure. Une situation qui se ressent lourdement sur le terrain. Après sept journées de championnat, les hommes de Michel Der Zakarian peinent à décoller, avec seulement quatre points au compteur. Pour autant, l'entraineur montpelliérain ne se démonte pas et veut jouer un mauvais tour à l'OM. « Il a une manière d'organiser son équipe et de jouer, on la connaît et on sait comment ils fonctionnent. On va s'adapter à leur façon de jouer, et à nous d'être rigoureux tout le match et de leur faire mal quand on aura le ballon, comme on a la capacité de le faire aussi », a-t-il déclaré en conférence de presse. Mais la tâche s'annonce compliquée, car les absents seront nombreux.

Beaucoup d'absents pour Montpellier

L’entraîneur va devoir redoubler d’ingéniosité ce week-end, car le secteur défensif est sérieusement amputé. Le coach devra composer sans Christopher Jullien, Kiki Kouyaté et Théo Sainte-Luce, tous forfaits, tandis que Modibo Sagnan purgera une suspension. Un casse-tête d’autant plus complexe que les soucis ne s’arrêtent pas là. En effet, plusieurs absences viennent également peser dans les rangs offensifs et au milieu de terrain : Khalil Fayad, Yanis Issoufou, Glenn Ngosso, Othmane Maama et Mousa Tamari manqueront eux aussi à l’appel. A l'OM d'en profiter désormais !