Mercato - OM : Son transfert l’a laissé sans voix !

Thomas Bourseau

À l’OM, Jonathan Rowe vit une expérience inédite. Le jeune ailier anglais de 21 ans formé à Norwich City a pu inscrire un but en tant que joueur du club phocéen au Vélodrome. Le bruit du stade, il pensait que ce n’était que des légendes avant de le vivre pour le croire.

À une semaine de la clôture du mercato estival, l’Olympique de Marseille annonçait le recrutement de Jonathan Rowe. L’ailier international espoir anglais de 21 ans arrivait en prêt avec option d’achat en provenance de Norwich City, club de Championship. Son premier but sous le maillot de l’OM remonte au 22 septembre dernier au Groupama Stadium au cours de l’Olympico remporté lors des ultimes instants de la rencontre face à l’OL (3-2).

L’OM officialise un grand retour, la raison est dévoilée https://t.co/vEu1tk6euf pic.twitter.com/mZ1ivsqsET — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«On m’a dit avant d’arriver qu’il y avait du bruit ici, il faut le vivre pour comprendre»

Cependant, Jonathan Rowe a dû patienter jusqu’au 4 octobre afin de faire rugir l’Orange Vélodrome grâce à son but marqué à l’occasion du nul concédé pendant la réception du SCO d’Angers (1-1). Un moment unique pour l’Anglais qui avoue à BFM Marseille le sentiment d’avoir été choqué par l’ambiance du stade mythique de l’OM. « Je pense que le but de ma venue à Marseille est de m’améliorer en tant que joueur et de découvrir une nouvelle atmosphère. On m’a dit avant d’arriver qu’il y avait du bruit ici, il faut le vivre pour comprendre et voir que c’est vraiment bien. Mais je m’habitue et j'ai hâte de jouer d'autres matchs ici ».

«J’aime les challenges et pour l’instant je me sens bien»

Au cours de l’interview en question avec le journaliste Florent Germain sur la pelouse du Vélodrome, Jonathan Rowe n’a pas dissimulé sa joie d’être un joueur de l’OM comptant au passage gagner sa place de titulaire dans l’effectif de Roberto De Zerbi. « C’est un pays différent, une météo différente, une autre culture, je suis une personne qui aime s’adapter aux situations différentes. J’aime les challenges et pour l’instant je me sens bien. Je suis absolument compétitif, je suis quelqu'un de très compétitif. Je pense qu'il faut mériter sa place sur le terrain, et personnellement, je fais tout ce que je peux, je donne vraiment mon maximum. Je suis à fond pour réussir à avoir plus de temps de jeu, plus de place dans l'équipe, et c'est évidemment ce que je souhaite. C'est dans ma nature ».