Mercato : Le PSG se débarrasse d’un joueur, c’est 70M€ !

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani n'arrive toujours pas à s'imposer au PSG. Recruté pour 90M€, l'ancien Nantais ne répond pas aux attentes suscitées par son transfert. A tel point que le club de la capitale envisagerait clairement de s'en séparer. Il aurait même été proposé à plusieurs clubs en Europe.

C'est probablement l'un des transferts qui fait le plus parler du côté du PSG ces dernières années. Et pour cause, durant l'été 2023, le club parisien n'a pas hésité à lâcher 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Mais clairement, l'ancien Nantais ne répond pas aux attentes.

Kolo Muani proposé par le PSG à plusieurs clubs européens

Désormais, son transfert est même envisagé au sein du PSG. Selon les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, le club de la capitale a ainsi proposé Randal Kolo Muani à plusieurs clubs européens par le biais de différents intermédiaires. Reste à savoir si l'un d'entre eux transmettra une offre pour le transfert de l'international français. Mais il faudra se montrer convaincant, le PSG espérant récupérer 70M€

Luis Enrique ne compte plus sur Kolo Muani

Quoi qu'il arrive, il est désormais peu probable que Randal Kolo Muani remonte dans la hiérarchie des attaquants du PSG. Et pour cause, même en l'absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique préfère utiliser Marco Asensio ou Lee Kang-In dans un rôle de faux 9. Preuve que que l'entraîneur du PSG ne compte plus sur l'ancien Nantais.