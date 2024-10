Mercato : Annoncé au PSG, il part au clash avec son club ?

Axel Cornic

Approché par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas réglé son avenir. Les négociations avec le Napoli pour sa prolongation de contrat seraient au point mort et en Italie on parle à nouveau d’un possible départ, même si les chiffres évoqués sont très importants.

Pour oublier Kylian Mbappé, les Parisiens auraient tenté un très gros coup en Serie A. L’été dernier, plusieurs médias ont en effet parlé d’une offre de 200M€ pour s’attacher les services de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, les deux stars du Napoli. Rien à faire toutefois, puisque toutes les tentatives du PSG se sont soldées par un échec cuisant.

Kvaratskhelia prépare son départ ?

Le Nigérian est finalement parti à Galatasaray, mais le Géorgien est resté au Napoli... où les choses ne vont pas au mieux ! La presse italienne évoque en effet des grosses tensions entre le clan Kvaratskhelia et les dirigeants napolitains, notamment à cause d’une prolongation de contrat qui s’éloignerait de jour en jour. Le joueur réclamerait en effet un salaire annuel de 8M€, son club ne souhaite pas aller au-delà des 5 ou 6M€ et aucune des deux parties ne semble vouloir revoir sa position.

Il refuse une clause à 100M€

D’après les informations de TMW, le Napoli souhaiterait notamment insérer une clause de 100M€ dans ce nouveau contrat, ce que refuserait catégoriquement l’ailier géorgien. Ce dernier a sans aucun doute dû voir comme son ancien coéquipier Osimhen a été traité après avoir accepté une clause de 130M€ et il n’a donc aucune envie de vivre le même calvaire. Sans clause, Khvicha Kvaratskhelia est persuadé de pouvoir plus facilement quitter le Napoli l’été prochain même s’il faudra y mettre le prix, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 80M€.