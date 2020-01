Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un cadre de Galtier prêt à claquer la porte cet hiver ?

Publié le 24 janvier 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Adama Soumaoro, qui figurerait sur les tablettes du Genoa, serait disposé à quitter le LOSC pour s’engager avec le club italien le plus rapidement possible.

Pur produit du centre de formation du LOSC et homme fort de Christophe Galtier dans le vestiaire, Adama Soumaoro (27 ans) doit pourtant affronter une concurrence grandissante au sein du club nordiste et dispose d’un temps de jeu plus limité cette saison en Ligue 1 (4 titularisations seulement). Du coup, Soumaoro pourrait se diriger vers un départ inattendu en cette fin de mercato, d’autant qu’un club italien en pincerait pour le robuste défenseur du LOSC.

Soumaoro vers le Genoa ?