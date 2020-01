Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vers un énorme deal à la Eden Hazard ?

Publié le 24 janvier 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid serait disposé à attendre que Kylian Mbappé arrive à un an de la fin de son contrat avec le PSG pour le recruter, cette opération n’est pas sans rappeler un certain… Eden Hazard !

Comme l’a révélé la presse espagnole ces dernières heures, le Real Madrid aurait un plan bien précis en tête pour boucler le transfert de Kylian Mbappé : le club merengue voudrait attendre 2021, qu’il arrive à un an de la fin de son contrat avec le PSG, pour ainsi se retrouver en position de force. Mbappé pourrait alors débarquer à la Casa Blanca pour un prix moins élevé, et cette stratégie a déjà été adoptée récemment sur le marché des transferts au Real Madrid…

« La même feuille de route qu’Eden Hazard »