Mercato - PSG : L'AS Monaco ouvre la porte à un départ d'Islam Slimani !

Publié le 24 janvier 2020 à 10h15 par A.M.

Malgré une première partie de saison très aboutie, Islam Slimani a perdu sa place de titulaire à l'AS Monaco. Et alors que le PSG se serait renseigné sur sa situation, Robert Moreno ne ferma pas la porte à son départ.

La dernière semaine du mercato d'hiver s'annonce brûlante au PSG. Et pour cause, Edinson Cavani semble de plus en plus proche d'un départ. Il faut dire que le Matador a demandé à partir comme l'a révélé Leonardo récemment, et l'Atlético de Madrid fait le forcing pour le recruter d'ici le 31 janvier à six mois de la fin de son contrat. Une situation qui pousse le directeur sportif du PSG à sonder le marché afin de dénicher un nouvel avant-centre. Et la situation d'Islam Slimani à l'AS Monaco ne lui a pas échappé, à tel point que Foot Mercato assure que Leonardo a noué les premiers contacts avec l'entourage de l'attaquant algérien, qui a perdu sa place de titulaire au sein du club du Rocher. Présent devant les médias, Robert Moreno ouvre d'ailleurs la porte à un départ de son attaquant.

«Tous les joueurs peuvent partir»