Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Cavani à l’Atlético !

Publié le 24 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Alors que l’Atlético de Madrid se heurte pour le moment à un mur pour Edinson Cavani, les Colchoneros attendent toujours l’attaquant du PSG.

Edinson Cavani rejoindra-t-il l’Atlético de Madrid d’ici la fin du mercato hivernal ? Telle est la question que tout le monde se pose. En effet, l’Uruguayen souhaite quitter le PSG pour rejoindre les Colchoneros. Le problème est toutefois que répondre aux exigences de Leonardo n’est pas simple. Et du côté de Madrid, on ne serait pas prêt à faire les efforts nécessaires. Toutefois, il n’est pas question de faire une croix sur Cavani.

L’Atlético attend Cavani !