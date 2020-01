Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès tacle le clan Cavani !

Publié le 24 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Visiblement agacé par les récentes sorties de l’entourage d’Edinson Cavani sur ses envies de départ du PSG, Pierre Ménès a fait passer un message à ce sujet.

« Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu'il a donné au Paris Saint Germain depuis près de sept ans qu'il y est. Je suis en colère, car ils ne le considèrent pas. Si vous l’utilisez peu, laissez-le aller dans un club qui aura besoin de ses talents, comme l'Atlético de Madrid », lâchait la mère d’Edinson Cavani mercredi dans les colonnes d’AS, taclant ainsi sèchement la direction du PSG qui ne facilite pas la vente d’Edinson Cavani vers l’Atlético de Madrid. Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de choquer certains consultants…

Carrière et Ménès taclent le clan Cavani