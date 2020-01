Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2020 à 9h00 par J.-G.D.

Interrogé sur le futur de Lionel Messi au FC Barcelone, Javier Mascherano, passé par la Catalogne, imagine un retour de son compatriote en Argentine.

Plusieurs clauses spéciales figureraient dans le contrat de Lionel Messi. Liée avec le FC Barcelone jusqu’en 2021, la star argentine pourrait notamment quitter son club formateur avant cette date, et plus précisément au terme de la saison. L’éventuelle indépendance de la Catalogne pourrait également jouer un rôle essentiel dans son éventuel départ du Barça selon la presse espagnole. Et si Messi revenait dans son pays natal ? Via des propos relayés par Sport , Javier Mascherano, ancien défenseur central de Barcelone (2010-2018) et désormais à l'Estudiantes de La Plata, ouvre la porte à son ex-coéquipier.

« S’il décide de venir à l’ici à l’avenir, ce serait un pas de géant pour la qualité de notre football et pour le pays »