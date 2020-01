Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération à 80M€ en excellente voie ?

Publié le 24 janvier 2020 à 9h15 par A.M.

Bien décidé à rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani pourrait bien se retrouver au cœur d'une énorme opération à 80M€.

C'est le dossier brûlant qui occupe le Paris Saint-Germain depuis l'ouverture du mercato. L'avenir d'Edinson Cavani ne semble plus s'inscrire du côté du club de la capitale puisque le Matador a demandé à partir durant le mois de janvier comme Leonardo l'a récemment révélé. En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Mauro Icardi, l'Uruguayen, le meilleur buteur de l'histoire du PSG joue moins et souhaite donc partir à six mois de la fin de son contrat afin de rejoindre l'Atlético de Madrid.

Une opération totale à 80M€ pour l'Atlético ?