Mercato - Barcelone : Un nouvel indice de taille dans ce dossier chaud ?

Publié le 25 janvier 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que Rodrigo Moreno est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l’attaquant espagnol est annoncé comme étant remplaçant au coup d’envoi de la rencontre entre le Barça et le FC Valence ce samedi après-midi.

Le FC Barcelone va devoir faire sans Luis Suarez pendant de longues semaines lors de cette seconde partie de saison. En effet, l’international uruguayen a été opéré au genou droit au début du mois de janvier et sera ainsi absent pour les quatre prochains mois de compétition. Afin de combler son absence, les dirigeants du Barça se seraient lancé en quête d’un attaquant en cette fin de mercato hivernal et auraient coché le nom de Rodrigo Moreno, qui évolue du côté du FC Valence. Et si rien ne serait encore acté, un indice de taille sur la tendance du dossier pourrait avoir été dévoilé ce samedi après-midi.

Rodrigo démarre sur le banc… face au Barça !