Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un gros coup à 42M€ ?

Publié le 25 janvier 2020 à 9h45 par H.G.

Si Edinson Cavani a l’intention de quitter le PSG d’ici la fin du mercato hivernal, Leonardo pourrait y voir une belle opportunité pour réaliser des économies financières conséquentes.

En fin de contrat dans six mois, Edinson Cavani pourrait malgré tout quitter le PSG d’ici la fin du mois de janvier. En effet, comme l’a annoncé Leonardo la semaine dernière, l’international uruguayen a demandé à quitter le club de la capitale cet hiver, frustré par son manque de temps de jeu après avoir été trop souvent sujet aux blessures et avoir été dépassé dans la hiérarchie par Mauro Icardi. L’Atlético de Madrid aimerait en profiter pour le recruter dès maintenant pour contrer la concurrence dans le dossier mais se heurterait pour l’heure aux fortes prétentions du PSG et de Leonardo, qui aurait l’intention de toucher le gros lot en cas de départ d'Edinson Cavani.

Le PSG pourrait économiser 42M€ grâce à Cavani