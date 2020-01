Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Paqueta !

Publié le 26 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des cibles prioritaires de Leonardo pour le mercato hivernal du PSG, Lucas Paqueta ne souhaite pas retourner au Brésil comme l’a clairement indiqué son agent.

Depuis environ un mois, le PSG se pencherait sur le profil de Lucas Paqueta dans l’optique de renforcer son entrejeu cet hiver. Leonardo, qui avait lui-même recruté l’international brésilien au Milan AC par le passé, ferait de Paqueta l’une de ses cibles prioritaires pour ce mercato de janvier. Et alors qu’un possible retour au Brésil a également été évoqué pour le joueur du Milan AC, son entourage a mis les choses au clair à ce sujet.

« Un retour au Brésil est totalement écarté »