Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Paquetá glisse un gros indice sur son avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 10h45 par J.-G.D.

Agent de Lucas Paquetá, Eduardo Uram monte au créneau sur le supposé mal-être de son client au Milan AC, tout en écartant un possible retour au Brésil.

Acteur essentiel lors de l’arrivée de Lucas Paquetá au Milan AC, Leonardo pourrait à nouveau influencer l'avenir du milieu offensif. De retour à la direction sportive du PSG en mai dernier, le Brésilien ferait le forcing afin d’attirer son compatriote à Paris. Un transfert qui pourrait satisfaire Thomas Tuchel et le Milan AC, en proie à des difficultés financières comme le 10 Sport vous l'expliquait il y a quelques jours. De son côté, Paquetá s'imaginerait un avenir au PSG d’après la presse transalpine et a même refusé de participer à la dernière rencontre du Milan AC face à Brescia vendredi soir. Interrogé sur la situation du jeune joueur de 22 ans, son agent a fait le point sur sa situation.

« Lucas n'est pas déprimé. Un retour au Brésil est complètement écarté »