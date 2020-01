Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur une arrivée de Boulaye Dia à l'OM !

Publié le 26 janvier 2020 à 13h00 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur l’intérêt de l’OM pour Boulaye Dia, Alaixys Romao, ancien milieu marseillais, explique que son coéquipier à Reims n'a pas l'intention de rejoindre les bords de la Méditerranée.

Comme indiqué par L'Équipe en décembre dernier, l’OM aurait coché le profil de Boulaye Dia, jeune buteur de Reims. Et Le 10 Sport s’était empressé de contacter l’agent de l’attaquant de Reims. Frédéric Guerra nous expliquait alors qu’il n’existait « aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia ». L’attaquant rémois aurait néanmoins tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta, en quête d’un nouvel avant-centre. Le directeur sportif de l‘OM reste sous la menace de Brighton, pensionnaire de Premier League, toujours d’après Le 10 Sport. Des approches olympiennes commentées par Alaixys Romao, passé par Marseille (2013-2016).

« Il ne veut pas aller à l’OM ? Non »