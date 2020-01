Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un coup improbable avec… Olivier Giroud ?

Publié le 27 janvier 2020 à 9h15 par T.M.

Le départ d’Edinson Cavani vers l’Atlético de Madrid semble peu à peu se préciser. Du côté du PSG, Leonardo commencerait à préparer la succession du Matador.

Après avoir fermé la porte à un départ d’Edinson Cavani durant ce mercato hivernal, Leonardo aurait revu ses exigences à la baisse, ce qui pourrait faire les affaires de l’Atlético de Madrid. Entre les Colchoneros et le club de la capitale, un accord pourrait désormais être plus facile à trouver. Un départ que Leonardo aurait l’intention de pallier afin de ne pas affaiblir l’effectif de Thomas Tuchel. Et pour oublier Cavani, le directeur sportif du PSG aurait certaines idées.

Giroud à la place de Cavani ?