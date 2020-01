Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Ivan Rakitic lié à une cible de Leonardo ?

Publié le 26 janvier 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone est toujours incertain, Ivan Rakitic pourrait voir s’ouvrir une porte de sortie en cas de départ d’Emre Can de la Juventus.

La situation d’Ivan Rakitic a radicalement évolué cette saison. Titulaire indiscutable lors des précédents exercices, l’international croate a perdu sa place en première partie de saison à la suite de l’arrivée de Frenkie De Jong l’été dernier. Et si on pouvait penser que le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Setién au Barça il y a deux semaines aurait pu lui permettre de se relancer, le milieu de 31 ans a de nouveau débuté sur le banc ce samedi face au FC Valence à Mestalla (2-0). De quoi relancer les rumeurs d’un départ d’Ivan Rakitic cet hiver alors que son contrat expirera en juin 2021 et qu’une prolongation de contrat ne semble pas être dans l’air du temps. Et aux yeux de la presse catalane, la Juventus pourrait offrir une porte de sortie à l’ancien joueur du FC Séville en cette fin du mercato hivernal.

Rakitic pourrait aller à la Juventus en cas de départ de Can