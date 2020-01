Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une dossier chaud de Leonardo fixé à 30M€ ?

Publié le 26 janvier 2020 à 18h15 par Jean-Guillaume Daunizeau

En concurrence avec le Borussia Dortmund concernant Emre Can, le PSG serait dans l’obligation de débourser entre 30 et 35M€ pour le milieu de la Juventus.

Plus en odeur de sainteté à la Juventus, Emre Can serait à deux doigts de claquer la porte du club. Malgré l’intérêt prononcé du PSG pour le milieu de terrain de la Juventus, ce dernier devrait finalement revenir en Bundesliga. L’ancien pensionnaire du Bayern Munich se rapprocherait en effet du Borussia Dortmund d'après les révélations de Sky Sports . Leonardo pourrait donc faire une croix définitive sur la piste menant à Emre Can, et la Juve aurait des exigences bien précises concernant un accord.

Entre 30 et 35M€ pour Emre Can ?