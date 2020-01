Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus prévient Leonardo pour Emre Can !

Publié le 26 janvier 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que Emre Can intéresserait Leonardo depuis quelque temps, le PSG pourrait connaître des difficultés à faire venir le milieu de terrain dans la capitale française.

Leonardo serait séduit par le profil d'Emre Can depuis un certain temps. Au point d’en faire une priorité pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Seulement, le directeur sportif parisien se heurterait à une forte concurrence puisque des clubs comme le Borussia Dortmund ou les Spurs de Tottenham seraient également sur les traces d'Emre Can. Toutefois, le milieu de terrain allemand risquerait de rester à la Juventus Turin.

« Nous serons heureux s’il reste »