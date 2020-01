Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani annonce la date de son départ !

Publié le 26 janvier 2020 à 20h15 par H.G. mis à jour le 26 janvier 2020 à 20h20

Alors qu’Edinson Cavani souhaite quitter le PSG cet hiver, une source très proche de l’attaquant uruguayen aurait dévoilé à la presse espagnole la date du départ du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

Six mois avant la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani pourrait plier bagage cet hiver. En effet, Leonardo a confirmé la semaine dernière que l’attaquant de 32 ans avait demandé à s’en aller d’ici la fin du mois de janvier. Dans le viseur de l’Atlético de Madrid, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est également dans le viseur de Manchester United comme Le 10 Sport vous l’a révélé ce dimanche. Les Red Devils , qui suivent le Matador depuis longtemps, veulent en effet doubler les Colchoneros tandis qu’Edinson Cavani ne ferme aucune porte de sortie. Toutefois, cette offensive éclair du club anglais pourrait ne pas aboutir tant les Madrilènes ont de l’avance de ce dossier. Et d’après la presse espagnole, la date du dénouement du feuilleton serait d’ores et déjà connue.

« Cela va bien se finir, le 28 ou 29 janvier »