Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de l’Atletico pour Edinson Cavani !

Publié le 26 janvier 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors qu’en France on annonce qu’Edison Cavani aurait passé sa visite médicale avec l'Atlético de Madrid, les Colchoneros ont tenu à donner leur version des faits.

Edinson Cavani est absent du groupe du PSG qui se rend à Lille ce dimanche en clôture de la 21ème journée de Ligue 1. Une absence loin d'être anodine quand on sait que Le Matador est très proche de rejoindre l’Atletico Madrid et que son entourage a multiplié les déclarations afin de le pousser vers la sortie au PSG. À ce jour, les négociations entre les deux clubs coinceraient autour de l’indemnité de départ, mais elles pourraient bientôt se décanter autour d’une somme avoisinant les 15M€.

La version de l'Atlético...