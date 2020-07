Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’a aucune solution pour son avenir…

Publié le 28 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Plus heureux que jamais au PSG, Neymar ne devrait pas partir cet été. Il faut dire que le Brésilien n’aurait pas d’option pour aller voir ailleurs.

L’été dernier, Neymar a tout fait pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone. Finalement, faute d’argent, le club catalan n’a pas trouvé d’accord avec Leonardo. L’attaquant brésilien est donc reparti pour une 3ème saison dans la capitale, mais ses idées d’ailleurs ne l’auraient pas quitté. Toutefois, ces derniers mois, la tendance semble s’être inversée. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Neymar est plus heureux que jamais aujourd’hui au PSG. Ayant enfin trouvé sa place à Paris, le joueur de 28 ans pourrait même envisager de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. Et si ce n’était finalement qu’un choix par défaut ?

Ça ne se bouscule pas pour Neymar…