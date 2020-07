Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle en moins dans cette opération à 100M€ ?

Publié le 28 juillet 2020 à 7h45 par Th.B.

Régulièrement envoyé au PSG par différents médias, Kalidou Koulibaly ne serait pas contre l’idée de rejoindre le club de la capitale alors que Manchester United commencerait à se demander s’il ne fallait pas lâcher l’affaire pour le défenseur du Napoli.

Kalidou Koulibaly dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec le Napoli. Néanmoins, alors que Victor Osimhen semble se rapprocher les heures passant, le départ du Sénégalais devrait avoir lieu. Un transfert du roc du club napolitain permettrait de renflouer les caisses des Azzurri en ces temps inédits à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. La Gazzetta dello Sport révélait dernièrement que contrairement au discours que le principal intéressé a tenu concernant son avenir à Naples, il se verrait bien troquer la tunique napolitaine pour arborer la parisienne. Et le PSG pourrait voir un concurrent sérieux se retirer du dossier.

United plus dans le coup pour Koulibaly ?