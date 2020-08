Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait tout prévu pour Erling Haaland !

Publié le 3 août 2020 à 9h00 par La rédaction

Acheté cet hiver par le Borussia Dortmund au RB Salzbourg, Erling Haaland a rapidement crevé l’écran sous ses nouvelles couleurs. Assez pour que le Real Madrid pose ses griffes sur lui, et prépare un plan pour le récupérer…

Le Real Madrid continue de rêver d’Erling Haaland. Recruté cet hiver par le Borussia Dortmund contre environ 20M€, l’international norvégien a marqué 16 buts et délivré 6 passes décisives en 14 rencontres de Bundesliga depuis le mois de janvier. Assez pour que Zinedine Zidane flashe sur lui, et échafaude un plan pour tenter de récupérer le crack du BVB, mais il faudra se montrer patient.

Le Real Madrid attendra 2022 pour Haaland