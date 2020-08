Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 3 août 2020 à 19h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec de nombreux cadors européens pour Everton Soares. Pour satisfaire les désirs de Grêmio, Leonardo devrait débourser une somme proche de 30M€.

Quelle sera la prochaine destination d'Everton Soares ? Auteur d'une saison brillante avec Grêmio, l'attaquant brésilien de 24 ans pourrait rejoindre le PSG ou le Real Madrid cet été. En effet, Cebolinha aurait été proposé à Leonardo et à Zinedine Zidane selon Foot Mercato . Toutefois, les deux hommes pourraient voir plusieurs cadors européens se mettre en travers de leur route. Comme l'a indiqué le média français, Arsenal, Naples, Everton, Newcastle, et l'Atlético auraient été séduits par Everton Soares et seraient prêts à l'accueillir cet été. Et d'après les indiscrétions d' O Jogo , Benfica serait également dans la danse. De son côté, Grêmio ne serait pas contre un départ de son attaquant et aurait déjà fixé un prix pour son transfert.

Un transfert à 30M€ pour Everton Soares ?