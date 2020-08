Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel dévoile les dessous de l’arrivée d’Aouchiche

Publié le 4 août 2020 à 1h30 par A.C.

Claude Puel, coach de l’ASSE, s’est exprimé au sujet de l’arrivée d’Adil Aouchiche en provenance du Paris Saint-Germain.

C’est un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Avec Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich, le club de la capitale a vu un autre titi claquer la porte cet été, avec Adil Aouchiche. Formé au PSG, le milieu offensif a en effet décidé de poursuivre à sa carrière à l’ASSE, où il a signé son premier contrat professionnel. Son choix aurait été grandement influencé par la présence à Saint-Étienne de Claude Puel, réputé pour donner beaucoup de place aux jeunes joueurs.

« Sa famille et ses agents voulaient le voir rester en France pour continuer à se développer »