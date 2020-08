Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle stratégie de Pérez se confirme !

Publié le 4 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Depuis un an, il est avéré que le Real Madrid a totalement changé d’axe stratégique sur le mercato. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien espagnol AS a fait le point sur le dossier Erling Haaland (Borussia Dortmund), convoité par le Real Madrid. Selon AS , le club merengue a fixé la date de son offensive sur le buteur norvégien au mois de juin 2022. En effet, d’après les informations du média, c’est à cette date que Mino Raiola dispose d’un bon de sortie pour Haaland avec la direction du Borussia Dortmund, et ce à un tarif raisonnable. Alerté de la situation, le Real Madrid aurait donc programmé de lancer une offre à cette date.

Le Real joue désormais avec le temps

Voilà qui confirme de manière très claire le virage pris depuis un an par le Real dans sa stratégie de recrutement. Là où auparavant, les dirigeants madrilènes étaient prêts à débourser de grosses sommes pour arracher les joueurs qu’ils convoitaient, ils adoptent désormais une stratégie d’attente, afin de voir les joueurs en question arriver à un stade de leur contrat où ils sont atteignables à un prix modéré. Hazard avait ainsi signé à un an de la fin de son contrat avec Chelsea, et le Real Madrid projette la même opération avec Mbappe, qui sera à un an de la fin de son bail avec le PSG l’été prochain. Avec Haaland, le projet est relativement similaire. Il est désormais établi que le club merengue joue sur des plans à long terme pour faire baisser les tarifs.