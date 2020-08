Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola pourrait contrecarrer les plans de Leonardo pour ce joueur du Bayern !

Publié le 13 août 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG est intéressé par Thiago Alcantara afin de renforcer son entrevue cet été, l’international espagnol serait également sur les tablettes de Manchester City.

Bien qu’il ait recruté Ander Herrera, Idrissa Gueye et Pablo Sarabia, Leonardo a de nouveau l’intention de renforcer le milieu de terrain du PSG cet été. Dans cette optique, s’il a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité comme le10sport.com vous l’a annoncé, le directeur sportif du club de la capitale a parallèlement coché le nom de Thiago Alcantara comme nous vous l’avons également révélé. Le PSG a ainsi formulé une offre d’un peu moins de 30M€ au Bayern Munich pour s’attacher les services du milieu espagnol qui verra son contrat expirer dans un an, soit un montant proche des prétentions financières du club bavarois. Seulement voilà, si Liverpool est également intéressé par le profil de l’ancien joueur du FC Barcelone, Manchester City serait également prêt à entrer dans la course à la signature du joueur de 29 ans.

Thiago Alcantara pour succéder à David Silva à Manchester City ?