Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de jours pour Aréola ?

Publié le 27 juillet 2020 à 21h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Chelsea, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Alphonse Aréola pourrait voir son avenir chamboulé après la finale de la FA Cup opposant les Blues à Arsenal samedi soir. Explications.

Prêté au Real Madrid pour la totalité de la saison l’été dernier par le PSG, Alphonse Aréola ne devrait pas s’éterniser au sein du club de la capitale une fois la saison et son prêt terminés. En effet, ni le clan Aréola ni le club de la capitale ne souhaiteraient collaborer à nouveau ensemble. Représenté par le sulfureux Mino Raiola, Alphonse Aréola ne devrait pas avoir tous les maux du monde pour retrouver un club. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dernièrement, Newcastle et Chelsea sont sur le coup. Arsenal ferait aussi partie de la liste des prétendants du gardien contractuellement lié au PSG. Et Chelsea serait une piste à sérieusement prendre en considération.

Une réunion après la finale de la FA Cup pour sceller l’avenir de Kepa !