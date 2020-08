Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Zidane dans ce gros dossier !

Publié le 21 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Même se le Real Madrid tente de dégraisser en prêtant ses jeunes pépites, le club merengue souhaite enregistrer de nouvelles arrivées. Zinédine Zidane s’intéresse par ailleurs au cas de Kai Havertz sur lequel il risque d’être vite devancé dans les prochains jours.

À l’image de Reinier Jesus, le Real Madrid dégraisse en prêtant ses jeunes joueurs. Mais Zinedine Zidane espère également en faire arriver de nouveau à l’image d’une des très grosses révélations de la saison : Kai Havertz. Auteur d’une saison de haute volée avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 21 ans attire les plus grands clubs européens. Le Real Madrid est intéressé mais devra faire face à une grosse concurrence anglaise.

Chelsea très proche d’un accord