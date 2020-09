Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a reçu un coup de main pour le recrutement !

Publié le 4 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement débarqué à l’OM, Yuto Nagatomo a indiqué qu’Hiroki Sakai avait une influence sur son choix de rejoindre la formation d’André Villas-Boas.

Depuis le limogeage de Patrice Evra en novembre 2017, l’OM cherchait un second latéral gauche de formation pour venir concurrencer Jordan Amavi. C’est désormais chose faite avec Yuto Nagatomo (33 ans), l’international japonais, qui s’est donc engagé libre avec le club phocéen. Présenté mercredi en conférence de presse, Nagatomo a notamment évoqué ses retrouvailles avec son compatriote Hiroki Sakai à l’OM, et indique que ce dernier l’avait convaincu de venir.

« Il m’a dit que l’OM était un grand club »