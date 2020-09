Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour le mercato de Pablo Longoria !

Publié le 25 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis le début de l’été, Morgan Sanson a pourtant annoncé jeudi qu’il pourrait tout à fait rester à l’OM cet été.

L’OM devant faire face à de sérieux soucis financiers cet été, plusieurs éléments de l’effectif d’André Villas-Boas sont annoncés sur le départ depuis plusieurs mois. En tête de liste, on retrouver évidemment Morgan Sanson, et le milieu de terrain marseillais a d’ailleurs décidé de collaborer avec le célèbre agent Pini Zahavi afin que ce dernier lui trouve un joli point de chute en Premier League. Mais en attendant, Sanson appartient toujours à l’OM, et cela pourrait durer encore un moment.

« Pourquoi s’en aller ' »