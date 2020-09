Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger nommé Bielsa pour cette piste de Villas-Boas ?

Publié le 25 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

En quête de renforts au milieu de terrain, l’OM songerait à Michael Cuisance. Intéressé par le challenge olympien, le milieu de terrain figurerait également dans les petits papiers de Marcelo Bielsa, coach de Leeds United.

Depuis de longues semaines désormais, l’OM suivrait avec attention l’évolution de la situation de Michael Cuisance, milieu de terrain de 21 ans évoluant au Bayern Munich. Néanmoins, le Français n’a pas bénéficié d’un temps de jeu important la saison passée, de quoi l’inciter à aller en engranger ailleurs. L’OM prendrait en considération un prêt pour Cuisance. Cependant, le club phocéen ne serait pas seul dans cette opération.

Leeds dans le coup pour Michael Cuisance