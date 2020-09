Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme départ à 0€ en 2021 ?

Publié le 25 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Si l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé est actuellement au centre des attentions, Leonardo pourrait également avoir quelques maux de tête avec Angel Di Maria, qui entre dans sa dernière année de contrat au PSG.

Le PSG tient à ses stars et des prolongation de contrat pourraient être à prévoir prochainement. Face à cela, tous les regards se tournent notamment vers Neymar et Kylian Mbappé, tous les deux liés jusqu’en 2022 avec le club de la capitale. Leonardo va ainsi travailler d’arrache-pied pour sécuriser l’avenir du Brésilien et du Français. Mais les dossiers ne seront pas les seules priorités des prochains mois au PSG. En effet, le cas Angel Di Maria va rapidement devoir être étudié. En grande forme actuellement, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat. Par conséquent, Di Maria pourrait bien partir libre à la fin de la saison.

Un retour en Argentine pour Di Maria ?