Mercato - PSG : Un grand nom proche du PSG cet été ? La réponse !

Publié le 11 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Annonce dans le viseur du Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato, Christian Eriksen assure toutefois qu'il n'a pas entendu parler de l'intérêt de Leonardo.

Très actif dans les ultimes instants du mercato avec l'arrivée de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha, le PSG aurait également tenté une approche sur Christian Eriksen, en grande difficulté du côté de l'Inter Milan où il est arrivé en janvier dernier en provenance de Tottenham. Loin d'être le joueur le plus utilisé par Antonio Conte au sein du club lombard, Christian Eriksen n'a toutefois pas bougé cet été et s'est confié sur l'éventuelle approche du PSG.

«Il n’y avait rien de concret»