Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel peut déjà compter sur le renfort d’un attaquant... en 2021 !

Publié le 11 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Prêté au RC Lens avec une option d'achat, Arnaud Kalimuendo est toutefois bien décidé à revenir au PSG l'été prochain afin de tenter de s'imposer avec son club formateur.

Utilisé en début de saison, Arnaud Kalimeundo a toutefois rapidement vu son horizon bouché au PSG par la présence Mauro Icardi et surtout l'arrivée de Moise Kean sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Par conséquent, le jeune attaquant a décidé de partir du côté du RC Lens sous la forme d'un prêt avec option d'achat afin d'obtenir du temps de jeu. Mais avant de partir, il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, preuve que le club de la capitale compte sur lui. Et cela tombe bien puisque Arnaud Kalimuendo compte bien aussi revenir au PSG pour tenter de s'y imposer.

Kalimuendo se voit revenir