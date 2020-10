Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane pourrait avoir une chance avec N’Golo Kanté !

Publié le 11 octobre 2020 à 14h30 par H.K.

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Chelsea, N’Golo Kanté avait remis en cause son avenir au club londonien cet été. Et l’international français pourrait bien se laisser tenter par un départ, pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane et du Real Madrid…

Si N’Golo Kanté est plus habitué à se faire remarquer par ses performances, son avenir pourrait bien le projeter sur le devant de la scène médiatique tout au long de la saison. Après une saison compliquée en raison de multiples blessures et du Covid-19, l’international français commençait à se poser des questions, et à remettre en doute son avenir à Chelsea, où il est pourtant toujours indispensable au milieu de terrain. Et ce dernier rêverait toujours du Real Madrid, pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane…

Un départ en 2021 envisagé ?

Indispensable à Frank Lampard pour assurer l’équilibre au milieu de terrain chez les Blues , N’Golo Kanté songerait cependant bien à un départ. D’après les informations du Parisien , l’international français aurait demandé à son coach Frank Lampard s’il pouvait rater un jour d’entraînement, afin de pouvoir se rendre au mariage d’un de ses amis. Une demande refusée par l’entraîneur anglais. Et ce refus ne semble pas passer auprès de Kanté, qui se juge pourtant irréprochable depuis son arrivée à Chelsea en 2016. C’est pourquoi le milieu de terrain songerait à un départ, même si ce dernier envisagerait plutôt, d’après son entourage, de s’en aller à la fin de la saison, notamment en raison du contexte sanitaire. Et un club semble s’en frotter les mains…

L’Inter Milan est là, Kanté rêve toujours du Real