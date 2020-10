Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Kepa ne craint pas l'arrivée de Mendy

Publié le 7 octobre 2020 à 9h51 par La rédaction mis à jour le 7 octobre 2020 à 9h55

En difficulté dans les cages de Chelsea, Kepa Arrizabalga a vu arriver Edouard Mendy. Un concurrent supplémentaire après Willy Caballero qui n'effraie pas l'international espagnol.